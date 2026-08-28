Disputa su fortuna a su papá mánager

Staff Agencia Reforma

La cantante Tini Stoessel solicitó una auditoría privada para revisar su situación patrimonial, estimada en 70 millones de dólares, y las sociedades vinculadas con su carrera, administrada durante 15 años por su padre, Alejandro Stoessel, quien fuera su mánager por 15 años, informaron medios argentinos.

Esto porque la ex estrella de la serie de Disney Violetta descubrió que no tiene participación ni control sobre algunas de las empresas que gestionan sus ingresos por música, imagen, contratos comerciales y espectáculos.

Se informa que en la auditoría se habría detectado que algunos ingresos de su carrera eran canalizados a través de sociedades en las que ella no tenía ni participación ni control.

Sería en junio cuando la artista habría logrado acceder a una cuenta bancaria a su nombre, aunque los contratos previos fueron gestionados por sociedades sobre las que busca recuperar el control.

Incluso trascendió que existirían contratos sobre futuros trabajos discográficos cuyos beneficios serían cobrados por terceros, y la estrella, de 29 años, no tendría el control directo.

La intérprete se había dado cuenta de esta situación cuando intentó comprarse una cartera de lujo, pero su tarjeta de crédito, administrada por su familia, fue rechazada porque tenía fijado un límite de 5 mil dólares mensuales, según la periodista Noelia Antonelli. Esto la habría motivado a indagar sobre quién tenía el control de sus bienes.

De acuerdo con Antonelli, la auditoría habría detectado diferencias en los ingresos de FUTTTURA, gira que habría generado 43 millones de dólares, de los cuales Tini habría recibido sólo 300 mil.

Unido a esto, ya había tensiones entre padre e hija, ya que, según una revista, el patriarca le impidió que se comprara una propiedad en Miami para estar cerca de su prometido, Rodrigo De Paul, con quien retomó su relación a principios del año pasado; este mes anunciaron su compromiso.