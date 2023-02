Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La megaplanta que Tesla quiere instalar en México quedó en centro de una disputa regional y política.

El gobierno federal de la 4T manifestó su interés en que Tesla invierta en México y le ha ofrecido condiciones para instalar plantas en territorio mexicano, indicó ayer Marcelo Ebrard.

Una de la opciones, confirmada a su vez por el vocero de la Presidencia Jesús Ramírez Cuevas, es el parque industrial TMEX-Park ubicado en municipio de Nextlalpan en el Estado de México a un lado del AIFA, la obra insignia de infraestructura del gobierno de AMLO.

Ramírez Cuevas precisó a REFORMA que los terrenos son del Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces «FIBRAUNO» y ésta es la que negocia con Tesla la posibilidad de establecer un centro logístico y una planta armadora.

El ofrecimiento despunta ante las dificultades que ha enfrentado Tesla para satisfacer servicios de electricidad en Nuevo León, donde inicialmente Elon Musk, propietario de Tesla, había incluso elegido un terreno para instalar su megaplanta.

La CFE no ha respondido satisfactoriamente a los requerimientos de Musk y dadas las restricciones para contratar a proveedores distintos a la paraestatal la inversión en el norte corre riesgo.

Nuevo León es gobernado por Samuel García, de MC, partido antagónico a Morena.

El Estado de México, donde está TMEX-Park, la otra opción para Tesla, es gobernado por el priista Alfredo del Mazo quien termina su mandato en este año, y que la Gubernatura ahora se la disputan la priista Alejandra del Moral y la morenista Delfina Gómez.

Además de que de instalarse ahí potenciaría al AIFA, el aeropuerto impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Tesla pudo constatar durante la pandemia que México es un país confiable, México es un país que respeta la propiedad intelectual, pero que además hay 127 plantas en México que producen partes sustantivas para Tesla, o sea, Tesla ya está en México, ahora vendrá, probablemente, otra inversión, pero vamos a esperar que ellos lo digan», dijo el Canciller.

Fuentes gubernamentales federales y del Estado de México confirmaron a REFORMA que Tesla ya mostró interés en instalarse en TMEX- Park. El hub está a solo 3 kilómetros del nuevo aeropuerto.

Representantes de Telsa hicieron contacto con los empresarios del hub quienes les ofrecieron una ventaja competitiva por su ubicación al representar el punto de unión con los corredores logísticos más importantes del País y que conectan a las principales zonas de consumo y producción, además de tener el aeropuerto internacional a un lado.

También expusieron como beneficio la existencia de seis ductos de Pemex alrededor del hub que permitirían conexiones energéticas privilegiadas que no tendría en Nuevo León u otro estado del país.

Entrevistado tras presentar el «Diagnóstico y Recomendaciones para la Transición de la Industria Automotriz en México», Ebrard dijo ayer que corresponde a la compañía de Elon Musk anunciar la inversión que hará en el país.

«¿Lo de Nuevo León o el predio cerca del AIFA?», se le preguntó.

«Eso no lo puedo decir, lo tiene que decir Tesla», afirmó.