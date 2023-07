Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el comando que acribilló y calcinó a Hipólito Mora le disparó aproximadamente mil tiros.

En su conferencia mañanera, el Mandatario respondió a las acusaciones de los familiares del ex líder de autodefensas, quienes denunciaron que las autoridades prácticamente lo dejaron solo.

«Es mentira, es mentira eso, traía su escolta y hay una base ahí. Llegaron a sostener de que las balas, por ejemplo, eran del Ejército y es completamente falso, fueron muchos tiros, casi mil, y los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el Ejército», señaló.

«Comprendo el dolor y el enojo de los familiares, pero también no se debe de mentir. ¿Qué propósito tendría que se dejará sin protección a alguien que puede perder la vida? Estos casos, además de lamentables, los usan nuestros adversarios para atacarnos, como es público y notorio».

Tras lamentar los hechos, el Presidente pidió revisar los antecedentes de Mora, arremetió contra los grupos de autodefensas y hasta pidió que se revise un video realizado por Servando Gómez, alias «La Tuta».

«No quiero, por respeto al difunto, hablar de los antecedentes en general, pero hay testimonios de hace 10 años, vídeos, por ejemplo, de este señor ‘La Tuta’, búsquenlo. Él se declara delincuente y explica lo que está sucediendo, hace 10 años», dijo.

«¿Y cómo Calderón va a opinar?, ¿Con qué autoridad moral, si él es responsable de esta violencia que estamos padeciendo?».

El político tabasqueño también aprovechó para criticar al ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y exhibió una gráfica en la que se aprecia que, durante el sexenio del perredista, los homicidios dolosos rebasaron los 200 mensuales.