Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a un mayor uso por parte de armadoras chinas para el envío de autos eléctricos al País, el precio del flete marítimo en la ruta comercial Asia-México registró un incremento de casi 56 por ciento en mayo pasado.

El pago por contenedor de 40 pies alcanzó los 5 mil 140 dólares en mayo, un incremento de casi 56 por ciento respecto al mes previo, de acuerdo con el índice EAX de Eternity Group México.

Comparado con mayo del año pasado, cuando el contenedor costaba 2 mil 980 dólares, el incremento es de 71.9 por ciento.

Se trata del segundo mes consecutivo con alzas superiores al 50 por ciento, destacó Armando Salazar, director de Contratos Globales de Eternity México.

Agregó que esta tendencia alcista comenzó a observarse desde abril, cuando el flete tuvo un costo por contenedor de 3 mil 304 dólares, según datos de esta compañía.

Precisó que el envío de este tipo de autos no obedece un crecimiento en el consumo, sino a que las armadoras asiáticas quieren aumentar rápidamente su participación de mercado y existencias en México.

«Las navieras les están dando prioridad a las armadoras porque les están dando visibilidad de cuántos contenedores van a utilizar semana a semana. Además, los autos eléctricos son carga liviana.

«El riesgo es que se dé un desabasto en otro tipo de mercancías, pues estamos viendo que hay clientes que no están aceptando cargar sus productos con los precios que se están observando. Unos optan por esperar que bajen o hacer envíos por otros medios», describió.

El especialista precisó que desde agosto de 2022 no se observaban niveles de precios superiores a los 5 mil dólares por contenedor, como sucede ahora.