Jorge Cano Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los avisos automáticos del SAT se han triplicado por la pandemia.

El sistema del fisco ha detectado que muchos contribuyentes están pagando menos impuestos que otros años y por ello les llama para aclarar qué esta pasando.

Lejos de tratarse de evasión o incumplimiento, el problema se explica por la menor actividad económica, sin embargo, esto implica que los contribuyentes deben ponerse en contacto con el fisco y dar una explicación de su situación, explicó Mario Barrera, fiscalista de Thompson & Knight.

“Es un modelo en buena medida computarizado, las alarmas son automáticas y en estos meses es probables que a nivel de pagos provisionales de ISR o pagos mensuales de IVA se estén detectando dentro de estos sistemas baches por parte de los contribuyentes y esto tiene que ver con la pandemia que provoca operaciones reducidas”, dijo.

A pesar de que se triplicaron los acercamientos del SAT con los contribuyentes por caídas recaudatorias, la recaudación por autocorrección fue de 17 mil 51 millones de pesos, 8 por ciento menos que en 2019, según datos del SAT.

Lo anterior implica que gran parte de los acercamientos que tuvo el fisco por caídas recaudatorias fueron causadas por un peor desempeño de los negocios, no por prácticas de evasión.

Si bien este tipo de acercamientos del SAT no son considerados como una auditoría formal, por lo que no existe un plazo de ley, se requieren de algunas semanas para poder ser resueltos por los contribuyentes, explicó Barrera.

“Normalmente implica presentar una aclaración o atender una carta invitación para aclarar lo que está pasando.

“Es un tema que debe de atenderse porque si la autoridad detona un llamamiento y no se atiende, el fisco puede suspender o cancelar sellos en pocas semanas”, advirtió.

En primera instancia, dijo, la comunicación del SAT es escueta sobre la naturaleza del problema. Una vez que el contribuyente le responde es cuando se entera sobre lo que genera alertas para el fisco

“El contribuyente se tiene que poner en contacto con el SAT para saber precisamente lo que está pasando. Se da una explicación oral y posteriormente se tiene que dar una documentación tendiente a probar el dicho”, detalló.

Este año, 57 por ciento de la vigilancia por caídas recaudatorias se realizó a través del sistema de buzón tributario. Le siguen en 35 por ciento el método de correo electrónico, 7 por ciento por llamadas telefónicas y 2 por ciento por otros medios, según el SAT.