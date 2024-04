En conmemoración del Día del Niño, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional del Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, revelando que en México residen 36.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa el 28.1% de la población total.

La distribución por género en este grupo de edad es casi equitativa, con un 51.8% de varones y un 48.2% de mujeres. Entre ellos, los menores de 6 años representan el 29.0%, mientras que aquellos de 6 a 17 años comprenden el 71.0%.

En el caso específico de Aguascalientes, la población de 0 a 15 años alcanza los 411,003 individuos, lo que constituye el 29% del total estatal. Respecto al trabajo infantil en esta entidad, se observa una ligera disminución, pasando de una tasa del 12.4% en 2019 al 11.6% en 2022, en niños de 5 a 17 años.

El INEGI también informó que la participación en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas para niños de la misma franja de edad en Aguascalientes aumentó del 4.7% en 2019 al 5.7% en 2022. Por otro lado, la tasa de ocupación no permitida disminuyó de 8.4% en 2019 a 6.7% en 2022.

De acuerdo con la ENASIC, un 97.5% de los menores de 6 años requiere cuidados, y un 99.0% los recibe. Entre los de 6 a 17 años, un 98.7% necesita cuidados, pero solo un 79.4% los obtiene, siendo las niñas quienes reciben mayor atención. En el 83.2% de los casos, la madre es la principal cuidadora, seguida por otros familiares como abuelas, padres y tíos.

En hogares encabezados por mujeres, es más frecuente que los niños permanezcan solos en casa, con un promedio de cuatro horas y treinta minutos diarios.

De los 36.3 millones de menores, más de medio millón presenta alguna discapacidad, de los cuales el 93.4% recibe cuidados adecuados. En relación a la educación, el 87.8% de los niños de 3 a 17 años asiste a la escuela, aunque el 8.7% de aquellos de 6 a 17 años no lo hace, principalmente por falta de interés o recursos.

Existe una demanda por parte de la población de servicios adicionales en las escuelas, tales como desayunos, comidas calientes, transporte y clubes de tareas, con el objetivo de enriquecer la experiencia educativa.