CDMX.- «¿Estamos aquí? Díganme que no se ha pospuesto y que no estoy soñando», pidió María León a un Teatro Metropólitan que agotó el boletaje disponible la noche del sábado, cuando al fin pudo ofrecer su anhelado show.

Porque la cantautora tenía una fiesta pendiente, pospuesta tres veces por la pandemia, y al realizarla se quedó con ganas de nada.

Con el inicio de su Alquimia Tour, la también actriz transformó la incertidumbre y temor por los aumentos de contagios de COVID-19 y el avance de la variante Ómicron en diversión para cerca de 2 mil 300 fans, de acuerdo a los organizadores.

Su energía nunca bajó, ya que estrenó canciones, reversionó antiguos temas, tuvo un número de pole dance y se acompañó en el escenario de figuras como Rubén Albarrán y Leonel García.

Como referencia a su protagónico del año pasado del musical Hoy No Me Puedo Levantar, entonó éxitos de Mecano.

Pero no fueron los únicos homenajes; de Selena interpretó «Baila Esta Cumbia», «Si Una Vez» y «El Chico del Apartamento 512», y para honrar a mujeres que la inspiran, después incluyó canciones de Jenny Rivera, Chabela Vargas, Lola Beltrán y Rocío Dúrcal.

Su condición física le permitió bailar con ocho bailarines al tiempo que cantaba sin que se notara el esfuerzo o perdiera notas de «Perro Amor», «Pedir Permiso» o «Piérdeme el Respeto», que cerró su show.

«¡Soy suya para siempre!», gritó recostada en el piso del escenario que tanto deseó. (Mauricio Ángel/Agencia Reforma)

