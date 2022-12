Disfrutan regalos perros de la calle

Alejandro León Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En Ecatepec, Yadira Olvera se caracterizó en Nochebuena de Santa Clos para darles comida a perros que viven en las calles.

En compañía de su familia, recorrió las avenidas de la zona alta del Municipio para dar porciones de pollo rostizado y croquetas revueltas con comida blanda a aproximadamente 70 perros.

Se adentraron en colonias inseguras, que carecen de iluminación, en calles con coladeras sin registro e, incluso, fueron insultados y reprendidos por habitantes que se oponían a la actividad.

La familia salió a pie desde las 23:00 horas del sábado y finalizaron ayer a las 04:00 horas, lapso en el que también soportaron la lluvia y el frío.

El oficio de Yadira es cuidar a adultos mayores y el de su esposo Gilberto, quien la acompañó junto con sus dos hijos, es guardia de seguridad.

La compra de los alimentos para los canes la hicieron con recursos propios y con el que donaron algunas personas.

El altruismo lo hicieron en el área de la Sierra de Guadalupe, en colonias como Tablas del Pozo, San Andrés, La Esperanza, Hank González o El Mirador.

«Es una zona que está muy olvidada por las autoridades, falta mucho alumbrado público, hay muchas calles sin pavimentar, estamos en una zona que ya es serrana.

«Entonces, hay barrancas, hay partes de terracería y hay que tener cuidado de no lastimarse, hay alcantarillas abiertas, es una zona en la que también hay delincuencia», detalló Yadira.

Compraron 25 pollos rostizados que desmenuzaron en platos reciclables.

Algunos canes comían hasta que la familia se alejaba.

«Traíamos al principio dos perros que nos siguieron, como si fueran los renos de Santa, al final, terminamos con cuatro perros siguiéndonos durante todo el recorrido, sí fue muy bonito, como si nos conocieran de toda la vida y venían ahí protegiéndonos.

«Además de que se nos acercaban los perritos, se nos acercaban también niños y nos pedían una foto con Santa o incluso hasta jóvenes, así como hubo la parte bonita, también hubo quien, desde su carro, desde la moto, me insultaban, me decían cualquier grosería», explicó.

También algunos habitantes les pidieron comida, motivo por el que planean que la actividad también sea dirigida para varias personas que viven en situación de calle en Ecatepec.