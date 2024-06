Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Stephanie Salas no va contando las décadas, vive el buen momento por el que atraviesa, sabe que el éxito lo saboreó en los 90, cuando colocó el hit «Ave María» en México y otros países, y que hay canciones que perduran.

Mañana lanzará «En Ti», tema de su disco de 2012, Soy Lo Que Soy, pero como un remix acorde a su estilo actual.

«Salas es mi nuevo proyecto musical dentro de la electrónica, o como DJ en las tornamesas en presentaciones y festivales. Me está inspirando mucho tanto hacer temas inéditos o agarrar covers como el que hice de ‘Horizonte de las Estrellas’, y ahora, ‘En Ti’, empezar a remixear temas míos, canciones de los 90. Traigo ahí sorpresas», dijo.

La mamá de Michelle Salas, hija de Luis Miguel, conoce lo que hoy suena, pero aprovecha que en su día fue una estrella juvenil.

«Yo me consolidé en los 90 con el disco Ave María. Fui una estrella adolescente, si lo ves de esa manera, y en el momento en que entiendes eso, eres feliz con eso, lo viviste plenamente, con todo el apoyo de la disquera, todos los festivales y los miles de discos vendidos.

«Yo ya soy una persona de mi tiempo, madura. Hoy me doy el gusto de sacar esto, ‘En Ti’, sé que a la gente le va a gustar, pero principalmente me gusta a mí, y tengo el poder de subirlo a las plataformas. Hoy, como artista, estoy plena y feliz».

Salas, de 54 años, señaló que le encanta tener contacto musical con las nuevas generaciones, sobre todo ahora, como DJ.