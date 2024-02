Cinco jornadas se han desarrollado en el Clausura 2024, y los Rayos del Necaxa figuran entre los cuatro equipos que aún no han sufrido derrotas. Antes del enfrentamiento contra el Toluca, programado para mañana, Edgar Méndez, delantero del equipo, compartió sus impresiones con la prensa, destacando el optimismo que reina en el conjunto gracias a este prometedor inicio de campeonato.

«El grupo está en buen estado; hemos mantenido un trabajo consistente con este cuerpo técnico. Finalizamos de manera positiva el torneo anterior y estábamos incorporando la estrategia del entrenador. Aunque el torneo está lejos de concluir, hemos empezado con el pie derecho. Personalmente, me siento excelente y aporto mi máximo esfuerzo cada vez que juego, expectativa que se extiende a todos mis compañeros», inició Méndez.

El futbolista español también hizo énfasis en el excelente ambiente que prevalece en el vestuario y reconoció que la ausencia de egos prominentes entre los jugadores facilita el enfoque en el bienestar colectivo del equipo.

«Es posible que no a todos les agrade tu forma de trabajar. Siempre he sido fiel a mi estilo, aunque quizás ahora estoy teniendo más éxito de cara al gol, lo cual ha hecho más notoria mi contribución. Mi interés no es complacer a terceros; me concentro en mi labor. Desde mi llegada, mi objetivo ha sido evitar sanciones económicas y aspirar a posicionar a Necaxa en los más alto», comentó sobre las críticas recibidas y su actual desempeño en el equipo.

Méndez admitió que, a pesar de necesitar ajustes, la capacidad de Necaxa para revertir situaciones adversas se ve influenciada por cómo los rivales les enfrentan, dada su sólida actuación inicial en el torneo. «Nos perciben de manera distinta. Preferiríamos mantener nuestro invicto frente a nuestra afición; ello requiere un esfuerzo adicional. Nuestro deseo es siempre triunfar, con dedicación y paciencia. Destacaría nuestra habilidad para superar adversidades. Es crucial prestar más atención en las primeras mitades. Aunque cometemos errores que resultan en goles en contra, es más sencillo ajustar detalles cuando se obtienen resultados positivos. Confío en que mejoraremos y estamos trabajando hacia ese objetivo», aseguró.

Además, el delantero expresó que todo el equipo valora la condición de invicto, lo que contribuye a un ambiente de trabajo sereno y positivo. Con una sonrisa y en tono jocoso, expresó su deseo de que Necaxa sea el último equipo en experimentar una derrota en este campeonato, algo que, en su opinión, se logrará si todos los jugadores continúan esforzándose al máximo.

Para concluir, Méndez restó importancia a la doble carga de partidos que enfrentó Toluca esta semana debido a su participación en la Concachampions, señalando que el equipo rival cuenta con un plantel lo suficientemente amplio como para afrontar sin inconvenientes el partido de mañana. A pesar del reconocimiento a la calidad del Toluca, Méndez afirmó que Necaxa está decidido a mantener su invicto en casa y saldrá en busca de la victoria para regalar otra alegría a su afición.