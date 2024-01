Disfruta Cristian Castro de nuevo romance

CDMX.- A Cristian Castro le sobra amor para repartir entre las mujeres.

Este fin de semana, el cantante causó revuelo en las redes al publicar una foto en donde aparece muy bien acompañado. Incluso no dejó con la duda a sus fans, pues acompañó con un mensaje las imágenes: «Wakeboard romance».

Hace unos días, el hijo de Verónica Castro habló del tema de su relación con Mariela Sánchez para el programa argentino «América TV».

«Vengo a encontrarme con mi novia, que ahora estoy de novio con una chica de Carlos Paz (Córdoba)».

«Vine a encontrarme con ella. Ya veníamos hablando. Es una chica muy linda que me alquiló una casa y yo dije: ‘¿Con la casa vendrá la chica?'».

El cantante no tiene problema para pasar por el altar cuantas veces sea necesario hasta que llegue la buena, pues no descarta el matrimonio.

«A ver si no los sorprendo con algo más estable».

«Vamos este 15 de febrero. Arrancamos para México con Mariela, para que conozca a Verónica, y nada, unos tequilitas con Vero, y a ver si hacemos familia, y con muchas ganas de presentarle mi país a mi novia, que está muy linda», expresó el artista. (Gisela García/Agencia Reforma)