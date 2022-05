CDMX.- Meses después de haber ganado en los tribunales el caso contra la tutela impuesta a su padre, embarazada y llena de amor junto a su pareja, así es como Britney Spears disfruta de las playas de Cancún.

De acuerdo con TMZ, la intérprete de «Oops!… I Did It Again», quien ha afirmado no tener ninguna prisa por volver a los escenarios, fue vista el lunes paseando en una moto acuática con su prometido, Sam Asghari.

Durante su paseo, «La Princesa del Pop» no mostró su abdomen, pues utilizó una camiseta blanca y encima un chaleco salvavidas. Así mismo, se mantuvo la mayoría del tiempo con cubrebocas incluso en el agua. (Staff/Agencia Reforma)

