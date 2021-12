Empresarios del sector transportista de carga, han detectado la clonación de logotipos de empresas de parte de grupos criminales con la intención de burlar a las autoridades y poder movilizarse con mayor libertad por las carreteras.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), explicó por medio de su líder, Roberto Díaz Ruiz, que lo anterior ha comenzado a ser una práctica común entre delincuentes.

Si bien destacó que en Aguascalientes no se ha tenido conocimiento de lo anterior a diferencia de otras entidades, también la vigilancia en los accesos al estado ha permitido que de momento el ingreso para los maleantes sea más complejo.

Luego de que en la presente temporada, la movilización de unidades de carga registra un incremento hasta del 40% en algunos casos dependiendo del tipo de mercancía, los transportistas piden que la vigilancia en carreteras, en especial en la zona limítrofe no sea descuidada y que por lo contrario, exista más garantía para los operadores.

Finalmente, expuso que en lo que va del presente año que está a punto de concluir, por fortuna no se han registrado mayores hechos violentos contra trabajadores agremiados, resultando un periodo totalmente positivo en materia de seguridad a diferencia de otras partes del país, donde el traslado de mercancía es arriesgado.

“Como sabemos los delincuentes siempre pretenden innovar y buscar la forma de engañar a las autoridades, sin embargo, a pesar de eso en Aguascalientes no se han registrado mayores problemas, no se sabe de camiones clonados para ser utilizados por la delincuencia pero no se puede bajar la guardia”, concluyó.

