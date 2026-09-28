Durante la misa dominical celebrada en la Catedral Basílica, el Obispo Juan Espinoza Jiménez cuestionó la discrepancia entre el discurso público y las acciones de quienes ejercen responsabilidades gubernamentales, al tiempo que pidió pasar de las promesas a los hechos en los ámbitos social, eclesial y familiar.

Al reflexionar sobre la parábola bíblica de los dos hijos y el valor de los hechos por encima de las palabras, el prelado señaló que, a nivel nacional, existen contradicciones entre la retórica oficial y las acciones. Expuso que, mientras se habla de libertad y pluralidad, se amenaza con la cárcel a quienes piensan diferente o se oponen a decisiones que afectan al país.

De igual forma, indicó que el discurso sobre la soberanía nacional contrasta con la presencia de la delincuencia y que a las madres buscadoras se les expresa respaldo verbal sin otorgarles ayuda efectiva.

Ante este contexto, Espinoza Jiménez pidió a la ciudadanía informarse de manera responsable, dar seguimiento a los compromisos de los servidores públicos y exigir rendición de cuentas a través de los cauces democráticos e institucionales.

En el ámbito eclesial, con motivo del inicio del año pastoral, señaló que la Iglesia requiere la participación activa de todos los sectores como discípulos misioneros y no como espectadores, distribuyendo las responsabilidades más allá de la jerarquía. En el entorno familiar, instó a traducir las palabras de afecto en tiempo, escucha y actos concretos de reconciliación.

Finalmente, el Obispo de la Diócesis de Aguascalientes sostuvo que la conversión implica apartarse del mal, reparar las injusticias cometidas y asumir responsabilidades individuales en la vida cotidiana.