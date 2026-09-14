Dirige Salma Hayek de la mano de Angelina Jolie

CDMX. -La actriz Salma Hayek debutará como directora con la película Arena, en coproducción con Angelina Jolie, sobre una aventura romántica que también escribió, informó Variety.

El largometraje, financiado de manera independiente, se está filmando actualmente en Quintana Roo y Veracruz, y cuenta con protagonistas a Yura Borisov, nominado al Óscar por Anora, y Cara Delevingne, quien triunfó recientemente en Club Kid.

«Arena es una historia de amor prohibido y un viaje íntimo para explorar a otra persona, descubriendo la capacidad de experimentar un placer intenso en las cosas sencillas que damos por sentadas», declaró la nominada al Óscar por Frida al medio estadounidense.

«La experiencia sensorial de la conexión con la tierra y la naturaleza se ve realzada por los espectaculares paisajes de Quintana Roo y Veracruz. Estas regiones ya son increíblemente cinematográficas, pero encontrar bellezas inexploradas para filmar en esta tierra fue un verdadero momento de orgullo y triunfo. Estoy muy emocionada de mostrarle al mundo estas joyas ocultas que nunca antes se habían visto», agregó la productora de Ugly Betty.

Esta no es la primera vez que la actriz mexicana colabora con Jolie. La estrella de Hollywood dirigió a Salma en Without Blood que se estrena este mes en Estados Unidos y está basada en la novela italiana «Senza Sangue», de Alessandro Baricco; también han actuado juntas en la cinta de Marvel Eternals.

Detrás de la cámara, reunió al director de fotografía Philippe Le Sourd, quien filmó Priscilla de Sofia Coppola y El Gran Maestro de Wong Kar-wai.