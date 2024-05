Un coche que circulaba a exceso de velocidad por el distribuidor vial Sur se impactó violentamente contra un poste metálico después de que el conductor perdiera el control. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y sólo se registraron cuantiosos daños materiales.

El incidente fue reportado a las 04:45 horas y ocurrió en la avenida Aguascalientes Sur, en la esquina con la calle Gertrudis Bocanegra, a la altura del fraccionamiento Prados del Sur. Oficiales de la Policía Vial que atendieron el suceso determinaron que un automóvil Nissan, modelo 2021, color plata y con placas de circulación de Aguascalientes, conducido por una persona identificada como Luis, se desplazaba a exceso de velocidad en dirección de poniente a oriente por la mencionada avenida.

Al llegar al tramo donde se encuentra el distribuidor vial, el conductor perdió el control repentinamente y se proyectó hacia su lado derecho, impactándose frontalmente contra un poste metálico ubicado en la esquina con la calle Gertrudis Bocanegra. Por fortuna, no se reportaron lesionados y no fue necesaria la presencia de una ambulancia.