Ayer, luego de un receso en la sesión del Congreso, que se dio a las 11:30 horas, los diputados optaron, una hora después, por reanudar la sesión, pero hasta el día de hoy a las 20:00 horas, para desahogar los puntos que quedaron pendientes.

No pudieron votarse las propuestas de Leyes de Ingresos de los once municipios -salvo la de la capital, con sus reservas-, porque los legisladores no se ponen de acuerdo en cómo manejar el alumbrado público. Hay los que quieren que se elimine el DAP (Derecho de Alumbrado Público) y otros que se denomine SIIM (Sistema Integral de Iluminación Municipal), aunque el problema no es el nombre, sino la fórmula para cobrar este impuesto, ya que debe garantizar equidad, proporcionalidad y otros principios, para que sea un cobro legal y no haya contribuyentes que se amparen.

MÁS BUROCRACIA. Se aprobaron reformas a las Leyes Orgánicas de la Administración Pública, de Planeación Estatal y la referente a regular los Bienes del Estado. Se creará un organismo público descentralizado, denominado Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes el cual contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión.

MUDANZA. Asimismo, se transferirán las atribuciones que tenía el Servicio Nacional de Empleo, a la Secretaría de Desarrollo Económico.

El Pleno también avaló reformas a la Ley de Bienes del Estado, para evitar que el Gobierno del Estado sea propietario de inmuebles ociosos por no ser adecuadas para la prestación de un servicio público o por no poder ser destinados al fin a los mismos, así como encausar que se les dé un mejor uso y aprovechamiento.

INGRESOS CAPITALINOS. Asimismo, se aprobó por mayoría, en lo general, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, con la que proyectan una recaudación total de 3 mil millones, 627 mil, 997 pesos. No se crean nuevos impuestos ni incrementan las tasas o tarifas existentes, salvo que existan causas debidamente justificadas, dejándose abierta la puerta para modificar el cobro a los contribuyentes.

NO REINCIDIR. En lo particular, los diputados Pedro Heder Guzmán Espejel, Natzielly Rodríguez Calzada, Juan Manuel Gómez Morales, Elsa Amabel Landín Olivares y Karina Eudave Delgado, presentaron una reserva para que se derogue el artículo 93 del citado ordenamiento, referente al cobro por alumbrado público. Expusieron que al haber ya sentencias de la SCJN que lo consideran ilegal, no se debe de votar “ya que se caería en actos de inconstitucionalidad”.