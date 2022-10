“Los diputados la regaron”

Los colectivos feministas en el Estado manifestaron su beneplácito tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la porción normativa que tutelaba el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural en la Constitución de Aguascalientes. Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de Cultivando Género, advirtió que seguirán presionando y exigiendo al Congreso y al Ejecutivo del Estado para que se respeten los derechos de las mujeres hasta las últimas instancias en el país.

Afirmó que este criterio dado a conocer por la Corte, ya era esperado por las organizaciones feministas que promovieron la Acción de Inconstitucionalidad en abril del año pasado, a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de que la SCJN ya había invalidado la vida desde la concepción en el estado de Coahuila y por ende tenía que aplicar el mismo criterio cuando llegara el turno de Aguascalientes.

Subrayó que esta resolución les da muchísima alegría ya que una vez más se deja en evidencia el mal trabajo que hace el Congreso del Estado, particularmente la legislatura pasada, que fue la que más trabajó en contra de los derechos de las mujeres. “La Corte lo dice más bonito, que es inconstitucional la normativa que reformaron, pero en palabras más coloquiales le está diciendo a los diputados que la volvieron a regar y tienen que corregir lo que hicieron mal”.

Recordó que en el único conversatorio que hicieron a manera de panel las distintas organizaciones donde se tocó este tema, le dijeron en su momento al diputados que no se fueran a equivocar, dado que estaban haciendo mal las cosas “y les valió, y lo mismo va a pasar con otras reformas, como en el caso del PIN Parental donde el Congreso no entiende que antes de querer reformar, debería pensar primero desde una perspectiva de derechos humanos y escuchar a la gente que conoce de los temas para que la Corte no les tenga que enmendar la plana, porque es una vergüenza que cada rato la Corte tenga que corregir lo que hacen mal los diputados locales”.

Indicó que luego de este fallo, los distintos grupos feministas en el Estado van a seguir insistiendo ante el Congreso y el Ejecutivo tanto del estado como de los municipios de que tienen que trabajar a favor de los derechos humanos de las mujeres, “y si no les gusta, vamos a estar ahí, porque si bien somos tercas e insistentes, pero es la única forma en que los temas tienen que trabajarse desde una perspectiva y no es que sea capricho, pero es que es absurdo que en pleno 2022 tengamos que seguir explicándoles por qué sí tenemos que trabajar desde los derechos humanos”.