Expusieron su temor de prácticas indebidas el día de la elección

Diputados federales de Acción Nacional, en conjunto con legisladores locales de la alianza “Va por Aguascalientes”, conformada por el PAN, PRI y PRD, anunciaron la presentación de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Lo anterior, tras argumentar la intromisión de al menos 50 funcionarios de primer nivel del Gobierno de la Ciudad de México quienes han arribado para coaccionar el voto a favor de la candidata de MORENA.

A decir del diputado Enrique García, la denuncia en materia electoral está dirigida para diversas figuras políticas, desde la misma candidata a la gubernatura Nora Ruvalcaba, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, además de Raúl Salgado, Giovana Portilla y contra quien resulte responsable.

Lo anterior, con base en que durante las últimas semanas han logrado identificar la operación de alrededor de 500 personas provenientes de la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato principalmente, quienes se han encargado, a decir de los denunciantes, de llevar a cabo diversos actos sistemáticos a favor de la candidata de MORENA, incluso con la promesa de incorporarlos a los diversos programas sociales existentes por el Gobierno Federal.

Por lo anterior, los legisladores federales y locales, exigieron a las autoridades correspondientes que se investiguen a fondo las denuncias antes señaladas, con la intención de que la elección no sea violentada y se pueda desarrollar un proceso transparente.

Finalmente, reconocieron que existe temor de que las prácticas indebidas se intensifiquen durante el día de las elecciones, por lo que adelantaron estarán al pendiente de que no suceda lo anterior o de lo contrario recurrirían de nueva cuenta ante las autoridades.

“Que se clarifiquen los gastos de quién está solventado y porque no se están reportando estos gastos en campaña. Estas personas vienen a amedrentar, a condicionar los programas del Gobierno Federal a cambio de que voten por la candidata de MORENA. No lo vamos a permitir, no a la intromisión de agentes externos”, concluyó.

