Antonio Baranda Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tiene información de que legisladores del PRI y del PAN no están de acuerdo en oponerse a la reforma eléctrica de su Gobierno y que se rebelarán a las «élites» para ser auténticos representantes populares.

En conferencia mañanera, el Mandatario federal indicó que el PRI y el PAN manifestaron que apoyarán a las empresas particulares, sobre todo a las extranjeras.

«Estamos viviendo tiempos de definiciones y ya en estos días vamos a saber quién es quién y ayer en efecto se reunieron en el PRI primero y luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, si no lo dijeron así textualmente, sí lo insinuaron, hablaron incluso de la inversión extranjera», dijo.

«Esto coincide mucho con lo que hoy maneja el periódico REFORMA, un periódico conservador que defiende la corrupción hablando de que una funcionaria del Gobierno de Estados Unidos acusa al Gobierno de México que con la iniciativa eléctrica perderían las empresas estadounidenses 10 mil millones de dólares, todo coincide».

«Pero hay muchos legisladores y tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo, confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la Patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres».

López Obrador acusó que los dirigentes de los partidos se pusieron de acuerdo con las cúpulas del poder económico con cenas y comidas y hasta en Embajadas.

«Todavía esto está comenzando, arriba se pusieron de acuerdo, bueno, eso lo resuelven con cenas y con comidas, en una de esas hasta en Embajadas o con las cúpulas del poder económico, pero eso es allá, en la élite, en lo más alto del Poder económico, del poder político, pero falta ver qué piensan todos los legisladores, qué opinan», lanzó.

Llamó a la gente a estar pendiente de los debates en el Congreso para ver quién defiende a las empresas.

«Y yo llamo a que la gente este pendiente porque se van a abrir debates en la Cámara de Diputados, seguramente esos debates se van a transmitir por televisión o radio y hay que ver quién defiende a las empresas».

