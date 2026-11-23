La Diócesis de Aguascalientes cuestionó la ausencia de la Guerra Cristera en los contenidos de los libros de texto oficiales y planteó la necesidad de recuperar este episodio en la formación histórica de las nuevas generaciones, durante la apertura del Año Jubilar por el Centenario de la Resistencia Cristera, encabezada por el obispo Juan Espinoza Jiménez.

Durante la homilía dominical en la Catedral, el prelado señaló que este capítulo de la historia nacional ha sido ignorado en los materiales educativos, por lo que consideró necesario preservar la memoria de quienes participaron en la defensa de la libertad religiosa durante el conflicto derivado de las restricciones establecidas en la década de 1920.

Espinoza Jiménez sostuvo que recuperar estos acontecimientos no debe representar una invitación al resentimiento ni a la confrontación, sino una oportunidad para promover el perdón, la reconciliación y el respeto a la libertad de conciencia.

En el mensaje también se recordó el papel de Aguascalientes en los antecedentes de la resistencia cristera. De acuerdo con el relato presentado durante la celebración, en 1925 se registraron en el templo de San Marcos acciones relacionadas con las restricciones al culto religioso, episodio que forma parte de la memoria histórica que la Diócesis busca reivindicar.

Como parte de las actividades del centenario, el decreto diocesano establece entre sus prioridades impulsar la formación histórica para prevenir interpretaciones ideológicas del pasado, promover la libertad religiosa y rechazar la violencia como mecanismo de participación social.

Asimismo, contempla visibilizar la participación de mujeres y jóvenes en los procesos de pacificación y transmisión de valores comunitarios.

El Año Jubilar, concedido por la Santa Sede, permanecerá vigente del 22 de noviembre de 2026 al 21 de noviembre de 2027. Durante ese periodo, la Catedral de Aguascalientes, el templo del Carmen y la parroquia de Cristo Rey serán sedes para la obtención de la indulgencia plenaria, de acuerdo con las disposiciones diocesanas.