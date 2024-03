La actividad comercial en la entidad no se ve perjudicada por la celebración de la Feria Nacional de San Marcos, aseguró Miguel Ángel Breceda Solís, presidente estatal de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Breceda Solís aclaró que no hay inquietud por una posible disminución en las ventas de los establecimientos situados fuera del perímetro ferial, dado que la inyección económica que conlleva este evento beneficia a diversos sectores.

Indicó que el turismo generado por la feria de abril incide positivamente en la economía local, impulsando sectores como el hospedaje, la gastronomía y la venta de productos variados, incluyendo ropa, entre otros. “Con el inicio de la feria, el comercio se activa en todas partes; los visitantes buscan alimentación, alojamiento, vestimenta y satisfacer otras necesidades”, explicó.

Además, Breceda Solís comentó que hay grupos de residentes locales que prefieren no asistir a la Feria, optando en cambio por visitar plazas y centros comerciales, lo que ayuda a mantener las ventas en estos lugares. Señaló que la presencia de comerciantes no locales en el área ferial se equilibra con los vendedores locales, quienes aseguran espacios para ofrecer sus productos y servicios, contribuyendo así a que los beneficios económicos permanezcan en la región.

El líder empresarial también destacó mejoras en la seguridad de las carreteras en los límites con Zacatecas en los últimos meses, lo cual, junto a una reducción de los delitos, ha propiciado un incremento en el flujo de visitantes. Subrayó la colaboración entre diferentes ciudades, como Zacatecas, León y Aguascalientes, para fortalecer la seguridad regional y facilitar el tránsito terrestre seguro de personas.