Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Dinamarca es su modelo a seguir, ya que en ese país no existe la corrupción y hay un Estado de bienestar.

«Yo sí tengo como ideal, si hay que tomar ejemplos de otros países, un buen ejemplo es el de Dinamarca. Qué pasa ahí, por ejemplo, no hay corrupción, pero además aunque parezca increíble la gente no sabe de corrupción.

«Es una cultura completamente distinta, no hay corrupción y por lo mismo no hay pobreza. Ese sí es mi modelo a seguir en lo que tiene que ver con un país extranjero y con el Estado de bienestar», comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que en los países nórdicos existe una política contraria al neoliberalismo, ya que la educación y la salud es gratuita.

«Dinamarca, en Noruega, en Suecia existe el Estado de bienestar muy contrario a la política neoliberal. La forma que nos engañaron, el querer cobrar cuotas en la UNAM, la privatización de la educación.

«En estos países nórdicos la educación es gratuita, la salud es gratuita, la seguridad social se llega a determinada edad y se tiene derecho a una pensión, ese es Estado de bienestar, exactamente lo opuesto al neoliberalismo», señaló.

Por otro lado, López Obrador dijo que no está dispuesto a pasar a la historia como un Presidente mediocre, ya que él no estará de «florero» en caso de que la gente vote por revocarle el mandato el siguiente año.

«Yo espero que sí lleguemos al 40 (de participación) para que (la revocación de mandato) sea vinculatoria, legal, pero si no se llega al 40 y pierdo, me voy. No voy a estar aquí de florero, de adorno, no se puede gobernar un país si no se tiene autoridad moral, sin autoridad política, y no estoy dispuesto a pasar a la historia como un Presidente mediocre», expresó.

El Mandatario federal aseguró que en una democracia participativa el pueblo decide, por lo que si deciden revocarle el mandato será una clara señal de que quieren seguir con la política de antes.

«El pueblo pone, el pueblo quita, entonces en marzo se le va preguntar a la gente en una boleta, ¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie? Si dicen no, me voy porque no es sólo que no se acepta a mi persona, lo que represento, sino es que no se acepta el proyecto, quieren que siga lo de antes. Entonces me voy, pero esto es legal, pacífico», finalizó.