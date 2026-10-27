Dijo que se la vendieron, pero la Italika era robada

Un joven de 27 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes luego de ser sorprendido a bordo de una motocicleta que había sido robada minutos antes de un domicilio en el fraccionamiento Villa Natura. Al verse descubierto, aseguró que acababan de vendérsela.

La detención ocurrió cuando elementos de la Policía Municipal realizaban labores de vigilancia sobre la calle José Contreras Esparza, en el cruce con el Andador J, donde detectaron una motocicleta Italika T125, color blanco, cuyas características coincidían con las de una unidad reportada como robada momentos antes.

Los uniformados interceptaron al conductor, quien se identificó como José “N”, de 27 años. Al cuestionarlo sobre la procedencia de la motocicleta, el individuo sostuvo que la había comprado hacía apenas unos minutos.

Sin embargo, su explicación no evitó que los oficiales verificaran los datos de la unidad en el sistema, donde confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente.

Ante esta situación, José fue detenido por su probable participación en el delito de robo calificado, mientras que la motocicleta quedó asegurada.

Finalmente, tanto el sospechoso como el vehículo recuperado fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y continuará la investigación.