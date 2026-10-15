Dijo que se la prestaron, pero la Honda era robada

Un hombre que empujaba una motocicleta por calles del fraccionamiento Bona Gens terminó detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que descubrieran que la unidad contaba con reporte de robo vigente.

El sospechoso fue identificado como José “N”, de 43 años, quien fue interceptado por integrantes del Grupo de Operaciones Especiales durante un recorrido de vigilancia sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura del cruce con la calle Sergio A. Espinoza Gurrola.

Los uniformados detectaron que el individuo llevaba empujando una motocicleta Honda, color blanco, por lo que decidieron aproximarse para averiguar qué ocurría.

Al ser cuestionado sobre la procedencia de la unidad, José aseguró que se la habían prestado. Sin embargo, durante la revisión, los policías descubrieron que la motocicleta no tenía llaves y presentaba daños tanto en el switch de encendido como en el cableado.

Ante estas irregularidades, los oficiales consultaron los datos de la unidad en el sistema policial y confirmaron que tenía un reporte de robo vigente, relacionado con un hecho registrado en el fraccionamiento Santa Anita.

José fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de robo equiparado y, junto con la motocicleta recuperada, quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.