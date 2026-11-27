Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, revisará la línea de denuncia que abrió la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para recibir información sobre integrantes de cárteles, funcionarios corruptos y lavado de dinero en México.

«Se comunicó el Secretario de Relaciones Exteriores con el Embajador (de Estados Unidos) en México haciendo una queja formal de esta situación y el Embajador dijo que lo iba a revisar», refirió.

En su conferencia mañanera, la Mandataria reiteró que el Gobierno federal ha mantenido su posición de coordinación y no subordinación en la relación con Estados Unidos, y que cuando hay un anuncio como el que hizo la DEA tienen que manifestarse.

«Cuando hay una comunicación como la que hizo el director de la DEA, tenemos que manifestarnos, tenemos que decir lo que pensamos, y además es una obligación hacerlo porque nosotros tenemos que defender la soberanía porque es el mandato popular y es lo que dice nuestra Constitución», expresó.

«Hemos dejado muy claro en la relación con Estados Unidos, que la relación es de coordinación y no subordinación, y que hay soberanía territorial y de todo tipo en la defensa de México. Esa siempre ha sido nuestra posición», agregó.

Ayer, la Presidenta acusó a la DEA de injerencia por haber anunciado las líneas de contacto para recibir información sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales, funcionarios públicos corruptos y redes de lavado de dinero en México.

Cuestionó que la DEA tiene «mucho trabajo» que hacer en Estados Unidos con la distribución y venta de droga, en vez de preocuparse por México, por lo que acusó de injerencia a la agencia estadounidense.

La DEA difundió el pasado 24 de noviembre líneas de contacto para recibir información sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales, funcionarios públicos corruptos y redes de lavado de dinero.

A través de un mensaje publicado en la red social de X, la agencia pidió colaboración ciudadana para identificar a integrantes y colaboradores de organizaciones designadas por Washington como terroristas (Cártel de Sinaloa y CJNG), así como a funcionarios que les proporcionen apoyo material y a personas que laven recursos para financiar actividades de narcoterrorismo.

La DEA informó que las denuncias podrán realizarse de manera confidencial mediante WhatsApp y Signal, Threema, o correo.

«Su información importa. Su identidad y seguridad importan», señaló la agencia, que llamó a colaborar para exponer presuntos actos de corrupción, desarticular redes financieras y debilitar a las organizaciones criminales.