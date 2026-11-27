A partir del próximo 30 de noviembre comenzará a operar la interconexión tecnológica entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado, lo que permitirá realizar de manera electrónica diversos trámites relacionados con los juicios de amparo directo e indirecto, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación.

El acuerdo, aprobado por unanimidad por el Pleno del Órgano de Administración Judicial el pasado 18 de noviembre, establece que los juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación podrán intercambiar promociones, documentos, oficios y determinaciones con los órganos jurisdiccionales locales mediante sistemas tecnológicos interconectados. Para realizar estos procedimientos se utilizará la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o cualquier otro certificado digital reconocido por ambas instituciones.

La interconexión funcionará en días hábiles, conforme al calendario oficial de labores del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, durante el cual se recibirán por esta vía escritos, oficios y determinaciones.

El acuerdo también se sustenta en las reformas constitucionales y legales en materia de justicia digital, así como en las disposiciones que regulan la integración y tramitación de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en los órganos jurisdiccionales federales. Con este mecanismo, ambas instituciones podrán realizar por medios electrónicos actuaciones vinculadas con los juicios de amparo, lo que permitirá recibir promociones y documentación sin necesidad de recurrir exclusivamente al intercambio físico de expedientes y comunicaciones oficiales.