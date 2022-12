Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre presiones de ciudadanos y gestiones de la Secretaría de Gobernación, ayer se dio primera lectura a la reforma electoral que debilita al Instituto Nacional Electoral (INE).

El llamado «Plan B» electoral fue presentado ante el pleno, en espera de que este miércoles sea votado por senadores y senadoras.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, tiene la encomienda presidencial de sacar adelante el «plan B» en materia electoral sin mayor dilación.

El tabasqueño se ha entrevistado varias veces con el jefe de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para estar al tanto del avance del paquete.

El Secretario ha tenido el mismo empeño que mostró para empujar la reforma que permitirá que el Ejército permanezca en las calles hasta 2028.

El titular de Gobernación protagonizó el lunes un cónclave con los senadores de Morena y sus aliados del Verde Ecologista, PT y PES para persuadirlos de la necesidad que había de aprobar el paquete electoral.

Por su parte, las agrupaciones que impulsaron la marcha multitudinaria del 13 de noviembre en defensa del INE exigieron al Senado de la República que frene el «plan B» del Presidente López Obrador en materia electoral.

Después de protestar afuera de la sede parlamentaria, una comisión entró al recinto gracias a la intervención de un grupo de senadores del PAN y del grupo plural.

Por la agrupación Sí por México, el empresario Claudio X. González exigió al senador Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, definir el sentido su voto para que la ciudadanía sepa si está en favor o no de la defensa de la democracia.

Alejandra Latapí, de Unidos y Poder Ciudadano, explicó que la presencia allí de las agrupaciones era para «refrendar la exigencia ciudadana planteada el 13 de noviembre en la marcha por la democracia: el INE no se toca».

El Presidente López Obrador, advirtió, pretende la aprobación de un proyecto con la intención de «destruir al árbitro electoral y apoderarse de él, y busca consumar esta atrocidad en contra del INE con la mayoría sumisa al Ejecutivo y la complicidad de quien con mezquindad política, pretende quedar bien con unos o con otros en beneficio de su futuro político y borrar de un plumazo cinco décadas de avances democráticos desde la ciudadanía».

Amado Avendaño advirtió que quedaba claro que «los ciudadanos no nos quedaremos cruzados de brazos ante ninguna pretensión de atropello a la democracia porque la democracia y sus instituciones no son juguete del poder en turno ni de sus incondicionales y porque cualquier reforma en materia electoral deben generarse en consenso.»