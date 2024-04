Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El partido Morena emitió un mensaje en el que relaciona la imagen de la Santa Muerte con el nombre del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta oficial de X, el partido gobernante afirmó: «Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador». El texto va acompañado con la imagen de una camiseta en la que además aparece la imagen de la calavera haciendo la señal de silencio, en referencia a no hablar mal de AMLO.

La Santa Muerte es una figura de la cultura popular, alrededor de la cual se ha formado una especie de culto religioso y que es comúnmente relacionado con delincuentes y con hechos de violencia.

Esta combinación de texto e imagen provocó reacciones de rechazo, inclusive de destacados cuadros morenistas, como Pedro Salmerón, quien replicó: «Es un pésimo mensaje en una página oficial del partido».

Hasta anoche, la dirigencia nacional de Morena no había emitido comentarios adicionales sobre la polémica publicación que ya rebasó más 3 millones de vistas de usuarios de esa red social.

La candidata presidencia de la Oposición, Xóchitl Gálvez, criticó al partido por usar la fotografía en sus redes oficiales.

«Un mensaje machista e intimidatorio diseminado en la cuenta del partido en el gobierno. Los pinta de cuerpo entero», sostuvo la opositora.

La panista aseguró que, en contraste, su proyecto rumbo a la presidencia representa «vida y verdad».

«Este 2 de junio elige la vida y la verdad. Vota con Fuerza y Corazón», pidió.

Mientras tanto, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, presumió un suéter con la imagen.

«El día de hoy (ayer) yo quería estrenar mi nuevo suéter, pero hace calor. Y la verdad es que un verdadero hombre debería tener siempre esta playera y decir esto», dijo en un video compartido en sus redes sociales.