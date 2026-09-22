Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El millonario proceso mediante el cual la Secretaría de Cultura (SC) federal busca ampliar y renovar los acervos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, tras un estancamiento desde 2018, arrancó este lunes con el lanzamiento de la convocatoria correspondiente.

Los sellos independientes y grupos editoriales nacionales interesados en participar tendrán hasta el 7 de octubre próximo para someter los títulos de sus catálogos al proceso de selección.

«Se destinarán 50 millones de pesos para la adquisición de los títulos que resulten seleccionados, como parte de una política integral que fortalece al sector editorial y amplía el acceso a la lectura», escribió en X la titular de la SC, Claudia Curiel de Icaza.

De acuerdo con las bases del proceso, lanzado desde la Dirección General de Bibliotecas (DGB), se recibirán propuestas de sellos o grupos editoriales que cuentan con existencia de al menos 200 ejemplares de un mismo título. Los libros no deben estar dañados ni tener «erratas o errores editoriales».

Las propuestas podrán incluir un número ilimitado de títulos, siempre que sean sobre historia de México, literatura infantil y juvenil, literatura mexicana o divulgación científica, así como libros en alguna de las 68 lenguas mexicanas en versiones bilingües.

«as listas de propuestas recibidas serán revisadas por una comisión de lectores de listas imparcial y plural de la Secretaría de Cultura, que tomará en cuenta las temáticas antes mencionadas» se lee en la convocatoria, sin que se ofrezca mayor detalle sobre quiénes integrarán dicha comisión.

Para formalizar los contratos, quienes resulten seleccionados tendrán que cumplir con la entrega de más de una docena de documentos, incluidos acta constitutiva en el registro público de la propiedad; acreditación de la titularidad de derechos de los libros; escrito de capacidad técnica, material y humana; declaración de integridad; formato de acreditación jurídica, y alta de proveedor «debidamente firmada».

«Chale, no tengo ‘acta constitutiva'», comentó en Facebook la editora independiente Karla Cano.

Como en su caso, otros proyectos editoriales con menor capacidad que los grandes conglomerados que ya dominan el mercado podrían quedar fuera de este proceso.

Esto podría representar un sesgo en la pretensión de diversidad con que se busca actualizar los acervos de las 6 mil 462 bibliotecas que actualmente hay abiertas en el País.

«Los participantes aceptan las bases de la presente convocatoria, así como las decisiones que emita la comisión de lectores de listas las cuales serán definitivas e inapelables», remarca el documento difundido este día, mismo que podría estar sujeto a modificaciones.

«La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Fondo de Cultura Económica podrán suspender, cancelar o modificar en cualquier momento y sin previo aviso las bases o cualquier término relacionado con la convocatoria».

Las bases completas se pueden consultar en convocatorias.cultura.gob.mx, y también se pueden dirigir dudas o solicitar mayores informes en la dirección de correo electrónico infoconveditorial@cultura.gob.mx.