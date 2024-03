Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- «¡Qué pena, su solicitud llegó demasiado tarde para ser atendida!», soltó el consejero Uuc-Kib Espadas a los representantes de Morena tras 12 horas de jaloneos internos y públicos para tirar la candidatura a diputado federal de Francisco García Cabeza de Vaca.

Antes de la media noche de ayer, el Consejo General planeaba aprobar las listas de candidatos al Congreso, pero el caso del ex Gobernador de Tamaulipas, y el ex Mandatario de Chihuahua, Javier Corral, entorpecieron la sesión.

El tamaulipeco ocupa el primer lugar de la segunda circunscripción de diputados, y el chihuahuense la posición 9 de la lista nacional al Senado.

A las 02:28 horas se reanudó la sesión, luego de tres recesos dictados desde las 17:00 horas del jueves pasado.

El primero en sacar la espalda fue el priista Hiram Hernández, quien exigió al Consejo no darle el registro como candidato de Morena al Senado al ex panista Javier Corral, quien hace apenas unas semanas se sumó a Claudia Sheinbaum.

El argumento fue que no renunció a su nacionalidad estadounidense, y juega con las dos actas de nacimiento que tiene, una de El Paso, Texas, y otra de Ciudad Juárez.

Enojado, cuestionó a Gutiérrez y al petista Gerardo Fernández Noroña, sino le daba coraje que le hubieran dado una senaduría al ex panista que se dedicó años a criticar a su líder moral, Andrés Manuel López Obrador, llamándolo «ambicioso vulgar, un ruin y un corrupto».

«¿Y ahora qué? ¿Ya se santificó Corral porque se fue a Morena? ¿Ya se le olvidó todo eso a Corral?», dijo mientras sus asesores desplegaban dos mantas con los tuits del ex panista contra el tabasqueño.

Noroña salió a la defensa, asegurando que el ex Gobernador de Chihuahua renunció a su nacionalidad extranjera y es mexicano, situación contraria a García Cabeza de Vaca, argumentó.

«Es un ataque ingrato, es una impugnación notoriamente frívola. Javier Corral ha sido diputado federal, senador de la República, Gobernador de su estado y todo el tiempo cumplió», apuntó.

La lista de candidatos al Senado, en la que aparecen los líderes de casi todos los partidos, ex corcholatas presidenciales, trásfugas priistas y cercanos al Presidente y a Gobernadores fue aprobada. El PRI amenazó con impugnar a Corral ante el Tribunal Electoral.

Llegó el turno de Morena al discutir las listas de candidatos a Diputados.

El morenista Sergio Gutiérrez exigió al INE atender su denuncia que presentó el martes pasado, en la que advierte que a García Cabeza de Vaca no se le podía aprobar el registro por «ser un prófugo de la justicia», ante las acusaciones en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

Con un expediente sobre la mesa de más de 5 mil hojas, el representante morenista, Sergio Gutiérrez, insistió que tampoco cumplía con el requisito de nacionalidad, pues nació en Estados Unidos, ni de residencial, además de que fue inhabilitado.

«Estamos extrañados por su actitud, que sólo nos puede reflejar, desinterés, contubernio o miedo a un prófugo de la justicia porque no hicieron nada», sentenció.

Eran casi las 5:00 horas. Los morenistas pidieron no darle el registro, y los representantes del PRD y PAN argumentaron que tenía un amparo e, incluso, advirtieron de la posible falsedad de documentos de Morena.

«Tiene amparos definitivos ganados, es mexicano, tiene su constancia donde renuncia a cualquier vínculo con Estados Unidos», defendió el perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

Dania Ravel argumentó que dieron por hecho las nacionalidades porque ambos personajes han desempeñado diversos cargos.

Ante el atorón, algunos consejeros plantearon darle el registro, mientras se allegaban de más información, revisaban la documentación de Morena y daban garantía de audiencia, lo que fue calificado por todos los partidos como ilegal.

«No es de Dios estar discutiendo a las 05:15 horas de la mañana estos tipos de asuntos», recriminó el consejero Uuc-Kib Espadas, quien aseguró que el INE no estaba obligado a resolver un caso en 48 horas, cuando Morena no entregó las pruebas suficientes.

Desesperada, la consejera Norma de la Cruz intervino: «¿Vamos a seguir aquí hasta qué hora?». Demandó terminar la discusión y que después se le diera respuesta a su exigencia.

La discusión ya era entre consejeros, quienes cerca de las 7:00 horas, terminaron por aprobar la designación de Cabeza de Vaca, y acordaron dar respuesta en los próximos días o semanas a la Morena, quien amenazó que irá al Tribunal para impedir que Cabeza de Vaca llegue a la Cámara.