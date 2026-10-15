Muchos de los que trabajamos en la docencia consideramos que es difícil obtener altos rendimientos académicos en nuestra enseñanza, porque argumentamos que la mayoría de los estudiantes asisten a la escuela básica no porque lo deseen, sino porque sus padres los mandan, aun en contra de su voluntad. Y si estos educandos no sienten, de motu proprio, el deseo de acudir a las clases, hasta llegamos a pensar que no quieren aprender. Y cuando ya están en la escuela, porque los mandan, con el mínimo pretexto varios de ellos se salen del salón, se esconden en el baño o en algún rincón del edificio, y otros más se escapan de la escuela, “se van de pinta”. En otro orden de cosas, casi todos nos quejamos de que la inmensa mayoría de los alumnos no hacen las tareas que les encomendamos; por eso no se consolidan o no se fortalecen los conocimientos desarrollados y tampoco se avanza en los estudios, porque no hacen tareas de investigación. Por su parte, los estudiantes se quejan de que nuestras clases son muy aburridas.

Enseñar para que los alumnos aprendan y aprendan bien, ciertamente, no es sencillo; es difícil, pero no imposible, que aprendan. Las y los maestros de antaño, aun sin un local escolar, sin apoyo de libros y sin otro recurso que su férrea voluntad de enseñar, lograron que sus alumnos aprendieran y que transformaran la vida de los ranchos y de los pueblos en los que vivían; pues no tan solo enseñaron a los pequeños las primeras letras, las operaciones básicas y los conocimientos fundamentales en general, sino que lograron que todos los habitantes aprendieran oficios como albañilería, carpintería, textilería, talabartería, tejido de canastas, nociones para el mejoramiento de la agricultura, el huerto familiar y la ganadería, y gran variedad de artesanías, que fueron importantes para el mejoramiento de su vida económica; en higiene y salud, les enseñaron la limpieza en sus calles y en sus hogares, así como el cuidado personal; y para la sana convivencia y recreación, los maestros de antaño enseñaron a los pobladores los valores universales, no para recitarlos, sino para su observancia cotidiana en la vida personal, familiar y social; así como también aprendieron música, cantos, bailables, deportes y juegos recreativos. Hoy, gran número de aquellos caseríos están transformados en centros urbanos con visión de progreso.

Es verdad, los tiempos han cambiado, pero para nosotros sigue habiendo retos educativos, aunque con horizontes diferenciados. Hoy las maestras y los maestros debemos, tenemos que enseñar y desarrollar en nuestros alumnos habilidades, capacidades, talentos y competencias para que puedan actualizar e innovar su vida económica, política, social y cultural. Tenemos que guiarlos para que sean capaces de construir sus propios conocimientos; para que sepan resolver los problemas que enfrentan cotidianamente; y para que sean competitivos y puedan salir adelante en el mundo global que ya están viviendo. Para ello, empecemos con los estudiantes que asisten a la escuela porque lo desean de motu proprio; y con esfuerzo y perseverancia, pero sobre todo con cariño y perspectiva, gradualmente convenzamos a los reacios de que la educación es el punto de partida para los cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Y si se les hacen aburridas nuestras clases, el reto es lograr que les agraden, utilizando diversas actividades, distintos métodos y técnicas llamativas, distintos recursos y materiales. Hoy la tecnología, en lugar de ser un distractor o un factor negativo en el aprendizaje, debe ser un aliado nuestro para presentarles a los estudiantes una gran variedad de estrategias sobre cómo entender y aprender mejor a través de movimientos, sonidos, colores e imágenes; así como para, mediante ella, hacer investigaciones en distintas fuentes para lograr mayores y mejores aprendizajes. ¡Para un auténtico maestro no hay imposibles!