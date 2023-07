Antonio Robledo Sánchez, presidente del Consejo Estatal Empresarial, instó a establecer condiciones de certeza jurídica sobre el empleo de migrantes centroamericanos en tránsito, como una de las alternativas para apoyarles en su travesía.

Indicó que los empresarios no pueden contratar directamente a migrantes que no tienen una situación regular en el país, ya que se exponen a sanciones económicas por parte de las autoridades laborales y migratorias.

«Mientras no se les proporcione seguridad jurídica, no se les puede contratar. Si sufrieran un accidente laboral, nosotros, como empleadores, seríamos responsables», argumentó.

Robledo Sánchez señaló que la dinámica de los migrantes en el territorio estatal es de paso, ya que están en constante movimiento hacia el norte del país. Por ello, es necesario buscar mecanismos de apoyo a través de algún programa solidario.

Explicó que los migrantes buscan obtener recursos para cubrir sus necesidades básicas como la alimentación y el alojamiento. Para ello, realizan ciertas actividades durante periodos muy cortos de estancia hasta que están en condiciones de continuar su viaje.

«Aunque no está dentro de su dinámica quedarse a trabajar, es necesario ponernos en su lugar, dada su necesidad de conseguir dinero, mediante actividades sencillas, que realizan en algunos cruceros, como la venta de dulces u otras tareas», detalló.

El presidente del Consejo Estatal Empresarial consideró que se deben analizar opciones que resulten beneficiosas, conjuntando el interés de las personas por brindarles apoyo, teniendo en cuenta que sus dinámicas no les permiten establecerse por más de una o dos semanas.

Robledo Sánchez reconoció que las condiciones de vida de los migrantes son adversas, ya que la violencia y la economía en sus países de origen les obligan a dejar todo atrás para sustentar a su familia y buscar mejores oportunidades.