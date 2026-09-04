Con la colocación de la primera piedra en la Isla San Marcos, la gobernadora Tere Jiménez y la presidenta voluntaria del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, iniciaron la construcción del Centro de Terapia Asistida con Animales, un proyecto de infraestructura social que busca posicionarse como un referente nacional en el tratamiento integral de niñas, niños y adolescentes.

El nuevo espacio está diseñado para ampliar la capacidad de atención del organismo estatal y reducir los tiempos de espera mediante equinoterapia y canoterapia, alternativas terapéuticas orientadas a mejorar la movilidad, el equilibrio y la autoestima, así como a favorecer la integración de pacientes con síndrome de Down, autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Durante el acto de inicio de obra, la titular del Ejecutivo estatal afirmó que este complejo representa un avance en materia de justicia social e igualdad de oportunidades para las familias de la entidad.

Por su parte, Aurora Jiménez Esquivel precisó que actualmente se brinda atención semanal a cerca de 100 menores, cifra que se prevé aumentar con las nuevas instalaciones.

El proyecto arquitectónico, a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, contempla un periodo de ejecución estimado de seis meses. Según detalló el titular de la dependencia, Enrique Peralta Plancarte, la obra incluirá pistas de entrenamiento, zonas de abordaje adaptadas y áreas veterinarias, bajo criterios de accesibilidad y atención integral.

Finalmente, el director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, enfatizó que la infraestructura permitirá consolidar un esquema de rehabilitación integral y fortalecer la atención brindada en la entidad.