La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, presentó su Cuarto Informe de Actividades, en el que dio cuenta de los programas, servicios, inversiones y proyectos impulsados durante el último año en beneficio de los sectores vulnerables de Aguascalientes.

Durante el acto, celebrado en la Arena San Marcos y ante la presencia de autoridades, informó sobre las acciones realizadas en beneficio de la población vulnerable de los 11 municipios, con la participación de las 12 direcciones del organismo, voluntarios, empresarios y sistemas DIF municipales.

En materia de atención a adultos mayores, destacó los 75 talleres del Centro Gerontológico, que benefician a mil 979 personas, así como la operación de 53 clubes. En el área de discapacidad y rehabilitación, mediante equinoterapia y canoterapia, se realizaron 15 mil 163 acciones terapéuticas para 570 pacientes. Además, se otorgaron más de 123 mil consultas y servicios médicos.

En materia alimentaria, el programa Nutriaguascalientes destinó 185 millones de pesos para beneficiar a 48 mil 778 personas, mediante la distribución de 4.9 millones de raciones y dotaciones alimenticias en escuelas y comunidades vulnerables.

Asimismo, con una inversión de 20 millones de pesos, se entregaron 16 mil 796 apoyos asistenciales a 2 mil 730 personas, entre ellos sillas de ruedas, medicamentos, auxiliares auditivos y tratamientos médicos.

Entre los proyectos estratégicos, mencionó el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, con una inversión de 20 millones de pesos; Casa Aurora, con 15.3 millones, y la segunda etapa de Casa Libertad. También destacó el Centro de Terapia Asistida con Animales, con una inversión de nueve millones de pesos.

En materia de atención a la niñez y adolescencia, resaltó el programa Jóvenes Gigantes, que brindó 32 mil 756 sesiones de terapia individual y talleres a más de 21 mil estudiantes de secundarias públicas.

Finalmente, reconoció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez y la colaboración del personal del DIF, el voluntariado, empresarios, fundaciones y organizaciones civiles para mantener los programas de asistencia social.