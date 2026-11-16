El DIF Estatal de Aguascalientes obtuvo 57 puntos de 100 posibles en la evaluación de control interno realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte de la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) correspondientes a 2025.

En el informe individual de auditoría 453, la ASF identificó debilidades en los mecanismos de control del organismo y recomendó al Gobierno Estatal establecer un programa de trabajo con responsables y fechas específicas para corregir las deficiencias y fortalecer la operación y aplicación de recursos federales. La revisión comprendió 466 millones 508 mil 753.76 pesos. De los recursos asignados al estado, 188 millones 807 mil 112 pesos correspondieron al componente de asistencia social ejercido por el DIF Estatal, que destinó los fondos a programas de Atención Alimentaria, Desarrollo Comunitario y Atención a Grupos Prioritarios. Entre las irregularidades detectadas estuvieron la falta de evidencia de la entrega de informes trimestrales al Sistema Nacional DIF y deficiencias en los reportes de cobertura y distribución de los apoyos alimentarios.

La auditoría también encontró inconsistencias en los padrones de beneficiarios, entre ellas 109 registros con CURP no válidas, correspondientes a apoyos por 346 mil 907.82 pesos, y 76 claves no localizadas, vinculadas con 223 mil 566.24 pesos. Asimismo, detectó 54 beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar sin registro de CURP, quienes recibieron apoyos por 137 mil 943 pesos. También se identificaron diferencias por 29 millones 771 mil 630.57 pesos entre los formatos del ejercicio del gasto y los montos efectivamente pagados al cierre de diciembre de 2025. En materia de adquisiciones, se revisaron compras de productos alimentarios por 160 millones 485 mil 746.40 pesos.

La ASF observó que en la licitación pública nacional solamente participó un proveedor y que el DIF Estatal no presentó evidencia de la investigación de mercado ni documentación suficiente sobre diversos aspectos de la propuesta técnica y económica. De los 28 resultados de la fiscalización, 15 no presentaron irregularidades, 11 fueron solventados antes de la emisión del informe y los dos restantes derivaron en una recomendación y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.