Un total de 87 niñas, niños y adolescentes permanecen actualmente bajo resguardo del DIF Estatal en la Casa DIF, mientras que el organismo prepara nuevos procesos de adopción para quienes ya cumplen con las condiciones legales para integrarse a una familia, informó el director de la institución, Héctor Castorena Esparza.

El funcionario adelantó que en los próximos días se llevará a cabo una sesión del Consejo de Adopciones, en la que se revisarán los expedientes de los menores que se encuentran en condiciones jurídicas de ser adoptados.

Explicó que existen parejas que ya cumplieron con los procedimientos establecidos y han avanzado en los trámites correspondientes, por lo que se espera concretar varias adopciones antes de que concluya 2026.

Asimismo, anticipó que hacia finales del año se contempla realizar un evento de adopciones con la participación de la gobernadora Tere Jiménez, en el que se formalizarían algunos de estos procesos.

El director destacó que la atención de los 87 menores representa un trabajo permanente que requiere supervisión cotidiana, seguimiento de sus condiciones y cumplimiento de los procedimientos establecidos en las reglas de operación del DIF Nacional.

Castorena Esparza señaló que las casas de asistencia social del organismo mantienen una operación continua y que el personal trabaja diariamente en la atención y protección de niñas, niños y adolescentes, así como en los procedimientos necesarios para garantizar su bienestar y, cuando las condiciones legales lo permiten, facilitar su incorporación a una familia mediante la adopción.