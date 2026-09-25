Una mujer identificada como Ángela “N” y/o Alba “N” fue vinculada a proceso por su probable participación en delitos contra la salud, luego de que presuntamente fuera sorprendida con varios envoltorios de metanfetamina en calles del fraccionamiento Ojocaliente III.

La imputada fue detenida el pasado 7 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sobre avenida San Francisco de los Viveros.

De acuerdo con los datos presentados ante la autoridad judicial, durante la intervención los policías revisaron una mariconera que portaba la mujer, en cuyo interior presuntamente encontraron 10 envoltorios de plástico negro con cierre hermético que contenían una sustancia granulada.

El material fue asegurado y sometido a análisis en el Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica. Un perito químico determinó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 8 mil 448 miligramos.

Tras analizar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, una Juez de Control calificó como legal la detención y vinculó a proceso a la mujer por narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio, en su variante de venta.

Además, le impuso prisión preventiva justificada y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.