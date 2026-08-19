El ciclo agrícola de temporal en Aguascalientes enfrenta un periodo crítico de entre ocho y diez días: si no se registran precipitaciones durante ese lapso, se consolidarán pérdidas severas en los cultivos de maíz y frijol de diversos municipios de la entidad, advirtió Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae).

Ante el riesgo climático, el Gobierno del Estado mantiene activo el Seguro Catastrófico, en coordinación con la compañía aseguradora. La póliza contempla una bolsa de 10 millones de pesos para cubrir hasta 30 mil hectáreas y está dirigida prioritariamente a productores de bajos ingresos.

Personal técnico de la aseguradora y brigadas de la Sedrae ya realizan inspecciones de campo para evaluar las hectáreas que presentan afectaciones preliminares. En caso de concretarse la pérdida total de los cultivos, el esquema prevé un apoyo promedio de 1,500 pesos por hectárea para amortiguar el impacto económico entre los agricultores afectados.

Las zonas con mayor vulnerabilidad se localizan en sectores de El Llano, Asientos, San José de Gracia y Cosío, así como en pequeñas áreas de Tepezalá y regiones cercanas a la Sierra Fría, en Calvillo. De acuerdo con el titular de la Sedrae, en estas demarcaciones se registran precipitaciones irregulares que dejan desprotegida una parte sustancial de la superficie sembrada.

Finalmente, el funcionario estatal explicó que, mientras los cultivos de riego —que cuentan con suministro de agua proveniente de pozos o presas— avanzan sin contratiempos e incluso ya registran cosechas de maíz forrajero para el autoconsumo de las unidades pecuarias locales, los sembradíos de temporal dependen de lluvias inmediatas para asegurar su desarrollo.