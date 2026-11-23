La Feria Nacional de la Guayaba 2026 se realizará del 4 al 13 de diciembre en Calvillo, Aguascalientes, con un programa que incluye conciertos, exposiciones comerciales y artesanales, competencias deportivas, actividades ganaderas y espectáculos ecuestres.

La edición de este año prevé recibir 250 mil visitantes y generar una derrama económica superior a los 250 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones presentadas por el alcalde de Calvillo, Daniel Romo Urrutia.

Cartelera del Teatro del Pueblo 2026

El Teatro del Pueblo contará con presentaciones musicales de distintos géneros, entre ellos rock, música norteña, banda y pop. La programación contempla los siguientes eventos:

Fecha Artista o evento 4 de diciembre Coronación de la reina 5 de diciembre Los Reyes del Camino 6 de diciembre Conjunto Primavera 7 de diciembre Festival de radio 8 de diciembre Enjambre 9 de diciembre La Original Banda El Limón 10 de diciembre Cuisillos 11 de diciembre Participación de Jalpa, Zacatecas 12 de diciembre Cornelio Vega 13 de diciembre Gloria Trevi

¿Qué actividades habrá en la Feria de la Guayaba?

La Expo Agroindustrial reunirá a cerca de 100 expositores, entre productores, comerciantes y empresarios locales. También se instalará un pabellón artesanal con prendas y artículos elaborados por mujeres del municipio.

El programa deportivo incluye la edición 21 del torneo de voleibol, con aproximadamente 100 equipos provenientes de distintos estados, así como competencias de pesca, basquetbol, futbol y ajedrez.

Además, se realizará una rodada ciclista de 30 kilómetros, en la que se estima la participación de 500 personas.

Espectáculos en el Lienzo Charro Mariano Ramos

El recinto albergará tres eventos durante la Feria Nacional de la Guayaba 2026:

5 de diciembre: Cuernos Chuecos.

6 de diciembre: Charreada de gala.

12 de diciembre: Coleadero.

¿Cuánto cuesta entrar a la Feria de la Guayaba 2026?

Aproximadamente el 95% de las actividades de la Feria Nacional de la Guayaba serán gratuitas, incluidos los conciertos del Teatro del Pueblo.

Únicamente tendrán costo los tres espectáculos programados en el Lienzo Charro Mariano Ramos. Los precios de las entradas no fueron detallados en la información proporcionada.

¿Dónde hospedarse en Calvillo durante la feria?

Calvillo dispone de alrededor de mil 300 espacios de hospedaje para atender a los visitantes durante la temporada ferial.

La oferta de alojamiento puede consultarse mediante la aplicación Calvillo en tu Bolsillo y las redes sociales de Yo amo Calvillo, Aguascalientes.

La Feria Nacional de la Guayaba 2026 concluirá el domingo 13 de diciembre con la presentación de Gloria Trevi en el Teatro del Pueblo.