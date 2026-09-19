Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco 19-Sep-2026 .-A una década de sus estrenos, revisamos qué ocurrió con Stranger Things, Fleabag, Atlanta, Lucifer, The Crown y series nacidas en 2016.

Atlanta

Earn intenta abrirse paso como representante de su primo Alfred, el rapero conocido como Paper Boi, en una historia que Donald Glover llevó a FX el 6 de septiembre de 2016.

La industria musical fue sólo el punto de partida, pues Atlanta alternó sátira, observación social y episodios que se apartaban de su continuidad habitual.

Glover ganó en 2017 el Emmy de dirección de comedia, convirtiéndose en el primer director afroamericano en obtener el premio en esa categoría.

La serie terminó en 2022 después de cuatro temporadas y 41 episodios.

Stranger Things

La desaparición de un niño en un pueblo de Indiana lleva a sus amigos a encontrarse con experimentos secretos y una dimensión paralela conocida como «El Otro Lado».

Netflix estrenó Stranger Things, creada por Matt y Ross Duffer, el 15 de julio de 2016, y su primera temporada obtuvo 18 nominaciones al Emmy.

La serie principal se extendió durante nueve años y terminó el 31 de diciembre de 2025 con cinco temporadas, pero Netflix ya había llevado la historia al teatro y en 2026 estrenó la serie animada derivada Relatos del 85.

Fleabag

Antes de llegar a televisión, Fleabag había sido una obra unipersonal escrita e interpretada por Phoebe Waller-Bridge, el cual se presentó con gran éxito en el Festival Fringe de Edimburgo en 2013.

BBC Three estrenó la adaptación el 21 de julio de 2016 y Waller-Bridge mantuvo el diálogo directo de la protagonista con el público, ahora a través de la cámara, mientras el personaje atravesaba conflictos relacionados con el duelo, el sexo y la familia.

La serie tuvo 12 episodios divididos en dos temporadas y terminó en 2019. Su segunda entrega ganó el Emmy a mejor comedia y Waller-Bridge obtuvo además los premios de actuación y guion.

The Good Place

Eleanor Shellstrop, interpretada por Kristen Bell, llega después de morir a un lugar reservado para buenas personas, aunque pronto reconoce que está ahí por error.

Michael Schur construyó a partir de esa premisa una comedia de NBC sobre ética, responsabilidad y las consecuencias de las decisiones personales.

The Good Place se estrenó el 19 de septiembre de 2016 y terminó el 30 de enero de 2020, después de cuatro temporadas y 53 episodios.

This Is Us

Un día después de The Good Place, NBC estrenó una serie de registro casi opuesto.

Creada por Dan Fogelman, This Is Us seguía a la familia Pearson a través de distintas etapas de su vida y utilizaba saltos temporales para mostrar cómo el pasado repercutía en sus relaciones presentes.

La historia llegó a 106 episodios en seis temporadas y terminó el 24 de mayo de 2022. Durante ese recorrido, Sterling K. Brown ganó el Emmy como actor principal de drama por su interpretación de Randall Pearson.

The Crown

Claire Foy apareció en 2016 como una joven Isabel II que debía aprender a ocupar el trono mientras cambiaban sus relaciones familiares y personales.

Netflix encargó las dos primeras temporadas de la serie creada por Peter Morgan desde la etapa inicial del proyecto, y el paso del tiempo también quedó incorporado a su estructura mediante el reemplazo del reparto conforme envejecían los personajes.

The Crown completó seis temporadas y 60 episodios hasta 2023. En 2021 se convirtió en la primera serie de Netflix en ganar el Emmy a mejor drama.

Insecure

Issa Rae ya había construido una audiencia en internet con The Misadventures of Awkward Black Girl cuando desarrolló junto con Larry Wilmore Insecure, una comedia sobre amistad, trabajo, relaciones y la vida cotidiana de una joven afroamericana en Los Ángeles.

Estrenada en 2016, la serie se mantuvo durante cinco temporadas hasta 2021. En ese recorrido recibió 14 nominaciones al Emmy, incluida la de Issa Rae como actriz principal de comedia en tres ocasiones.

Lucifer

Tom Ellis interpretó a Lucifer Morningstar, quien abandona el infierno para instalarse en Los Ángeles y termina colaborando con la detective Chloe Decker en investigaciones criminales.

Lucifer, basada en el personaje de DC Comics, se estrenó por Fox el 25 de enero de 2016 y fue cancelada en 2018 después de tres temporadas.

Tras una campaña de sus seguidores, Netflix retomó la producción y realizó otras tres entregas. Lucifer terminó en 2021 después de seis temporadas y 93 episodios.

Rosario Tijeras

La versión mexicana de Rosario Tijeras, protagonizada por Bárbara de Regil, se estrenó por Azteca 13 el 30 de octubre de 2016.

Producida por Sony/Teleset para TV Azteca, su capítulo final alcanzó 12.4 puntos de rating y empató como lo más visto del horario estelar aquella noche, según Nielsen Ibope.

Después de tres temporadas y varios años sin nuevos episodios, Sony Pictures Television relanzó la serie con una cuarta entrega estrenada en Netflix en 2025.

La quinta llegó en 2026 y, en el año en que cumple una década, Netflix y Sony ya iniciaron el rodaje de una sexta temporada de Rosario Tijeras.