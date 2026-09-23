Dieron ketamina a Presley Gerber

CDMX.- Presley Gerber habría recibido recetas de ketamina pese a sus antecedentes de consumo de drogas y problemas de adicción, de acuerdo con información publicada por TMZ.

El hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber había comentado a personas cercanas sus dificultades con esta sustancia antes de ingresar a un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California, donde murió el domingo, un día después de ser internado.

Allegados al modelo, de 27 años, cuestionaron que un médico presuntamente continuara recetándole ketamina. Sin embargo, hasta ahora no existe una acusación formal contra el profesional ni se ha establecido que las prescripciones tengan relación con el fallecimiento.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y todavía no determinan qué sustancias había consumido Gerber. La autopsia fue realizada por el médico forense del condado de Los Ángeles, pero la causa de muerte quedó pendiente de estudios adicionales.

La ketamina está aprobada en Estados Unidos como anestésico y también se utiliza en determinados tratamientos bajo supervisión médica.

Gerber inició su carrera como modelo a los 15 años y en años recientes habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y consumo de sustancias. En diciembre compartió información sobre medicamentos que utilizaba, incluida la ketamina.

Según reportes, meses antes también recibió un tratamiento con ibogaína en una clínica de Cancún. Gerber ingresó al centro de rehabilitación la noche del sábado y fue encontrado inconsciente a la mañana siguiente, cuando los servicios de emergencia recibieron un reporte por una posible sobredosis.