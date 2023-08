Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El INE y el Tribunal Electoral admitieron que tienen limitantes para sancionar al Presidente por sus opiniones sobre temas electorales.

Aunque el Tribunal consideró hace unas semanas que AMLO sí vulnera los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, advirtió que además del llamado a cumplir su deber de imparcialidad, no pueden hacer nada más.

El INE, a su vez, confirmó que únicamente puede aplicar medidas cautelares, que no son otra cosa más que el llamado para no entrometerse en la elección y la orden para eliminar los contenidos denunciados.

En la campaña de 2006, Vicente Fox llamaba a AMLO «mesiánico» y «populista». Incluso, lo comparó con Hugo Chávez.

En respuesta, el ahora Mandatario le pidió: «Ya deje de estar gritando como chachalaca y ya no se meta. ¡Cállese ciudadano Presidente!.