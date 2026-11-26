Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) buscaba inhabilitar por 20 años a ex funcionarios del INE cercanos a Lorenzo Córdova por irregularidades en un contrato de 2017, aseguraron fuentes cercanas al caso.

Edmundo Jacobo, ex Secretario Ejecutivo; Roberto Heycher Cardiel, ex director de Capacitación, y Miguel Ángel Solís, director de Organización, fueron señalados por el Órgano Interno de Control por un anticipo a Talleres Gráficos de México para la compra de material electoral en 2017.

Además de la inhabilitación, también se pretendía cobrarles multas de 160 millones a 430 millones de pesos, se afirmó a Grupo REFORMA.

Sin embargo, la sesión en la que se dictaminaría y emitiría una sentencia en una Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas por el procedimiento que se abrió en 2019 se pospuso para el próximo 5 de enero.

En 2019, el entonces titular del Órgano Interno de Control, Jesús George, abrió un proceso administrativo contra los tres funcionarios por adelantar un pago de 413 millones de pesos a Talleres Gráficos de México, empresa gubernamental elaboraría las boletas para la elección del 2018, así como prendas y demás material electoral.

El pago se realizó en octubre del 2017, ya iniciado el proceso electoral del 2018.

La Contraloría calificó esto como indebido, sin aclarar cuándo debía entregarse el anticipo, ni el mecanismo de contratación.

A unos días de caducar el recurso, y en medio de la batalla que ha emprendido la Presidenta Claudia Sheinbaum y Morena contra Lorenzo Córdova y ex funcionarios durante su gestión, el Tribunal les notificó a los involucrados que este miércoles, tras siete años, daría su resolución.

De acuerdo con fuentes electorales, el proyecto contemplaba una inhabilitación de 20 años para los tres funcionarios.

Mientras que para Jacobo, quien encabezaba la Secretaría Ejecutiva, área encargada de la administración del INE, le propinaría una multa por 430 millones.

Para Cardiel, la sanción sería de 160 millones, y para Solís 270 millones de pesos.

Taddei le adelantó ¡un año! Hasta antes del 2023, el INE entregaba un anticipo a Talleres Gráficos de México ya iniciado el proceso electoral.

Esto para que comprara el papel seguridad de las boletas electorales, y material que comienza a utilizarse desde el mes de febrero del año electoral.

REFORMA publicó que, de acuerdo con el convenio y los cheques, la ex presidenta Guadalupe Taddei aprobó que el INE pagará un anticipo a Talleres Gráficos de México, en diciembre del 2025, por 53 millones 638 mil pesos para comprar 578 toneladas de papel seguridad destinadas a las boletas de la elección de 2027.

Es decir, nueve meses antes de iniciar el proceso electoral.

El convenio lo firmó el entonces director de Talleres Gráficos y actual consejero electoral, Arturo Chávez, y la entonces secretaria ejecutiva, Claudia Espino.

Sin embargo, el Órgano Interno de Control del INE no vio ninguna ilegalidad, por lo que no existe registro de algún procedimiento administrativo.

Esto pese a que hubo diversas inconsistencias. Por ejemplo, el 18 de diciembre, la Dirección de Organización pidió a su homóloga de Administración realizar un estudio de mercado e invitar a 15 participantes. Todo lo hizo en un día.

Lo más extraño es que dos días antes, el 16 de diciembre, TGM ya le había enviado su cotización.

En el informe de ese año, esa empresa gubernamental reportó incumplimiento en las ventas por 35 por ciento, por lo que estaba en números rojos.