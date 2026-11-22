MADRID, España. – Shakira podría estar nuevamente enamorada, cuatro años después de su separación de Gerard Piqué, con quien mantuvo una relación de 12 años y tuvo dos hijos. Desde su ruptura, en junio de 2022, la cantante colombiana ha sido relacionada sentimentalmente con figuras como Tom Cruise, Lewis Hamilton, Jimmy Butler, Lucien Laviscount y Julian Edelman, aunque ninguna de estas versiones fue confirmada.

Ahora, el programa español Vamos a Ver, de Telecinco, reveló que la intérprete habría retomado su relación con Antonio de la Rúa, su expareja y antiguo representante, con quien sostuvo un noviazgo entre 2000 y 2010.

Según el espacio televisivo, un testigo que habría coincidido con ambos durante una cena aseguró que se mostraron cariñosos y cómplices, intercambiando besos y abrazos sin ocultar su cercanía.

“Están juntos, juntos, juntos”, afirmó la fuente anónima, quien también sostuvo que Shakira le habría confirmado que nuevamente tiene el corazón ocupado.

La posible reconciliación ha despertado interés debido a la historia que ambos compartieron. Aunque terminaron su relación sentimental hace más de una década, conservaron una amistad y recientemente retomaron su vínculo profesional.

De la Rúa volvió a desempeñarse como representante de la artista y la acompañó durante parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026, circunstancia que habría favorecido un nuevo acercamiento sentimental.

Las especulaciones también han cobrado fuerza por las palabras que Shakira dedicó al argentino durante su concierto del pasado 12 de octubre en Madrid, cuando agradeció públicamente su compañía y apoyo.

“Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler, quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias”, expresó emocionada.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una reconciliación sentimental, por lo que la información permanece como una versión difundida por la televisión española.