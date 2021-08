Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que medios y adversarios buscan infundir una campaña de miedo con respecto al regreso a clases presenciales e insistió en que no hay riesgos para los menores.

Asimismo, reiteró que el regreso a las aulas será voluntario.

“No hay confusión, es toda una campaña de desprestigio, infundir miedo, no es por la salud de los niños, decía Claudio X. González, ‘pobres niños, se quedan sin clases’, como si le importaran los niños, no, le importaba la CNTE, ahora es igual, no es que les importen los niños, no, están en contra de nosotros”, expuso en conferencia mañanera.

“Son muy irracionales nuestros adversarios, muy irresponsables, faltos de ética, cómo van a mentir cuando se trata de un asunto tan delicado, la salud, la educación, qué le digo a los padres: ‘no hay riesgos’. Si se presentaran problemas vamos a actuar, estamos atentos”.

El Mandatario aseguró que mañana presentará un informe de Segob, Unicef y SEP sobre cómo afecta a los menores no asistir a la escuela.

“Gobernación hizo un estudio, y van a estar aquí de Unicef y SEP, del daño que causa que los niños no asistan a la escuela, fundado, con pruebas, con argumentos, porque todo esto no tiene ninguna fundamentación, nada.

“Ya ven de cuántos niños contagiados, sí, todo en exceso, y claro que sí hay mucha gente, que yo les ofrezco disculpas, pero se dejan manipular, no se molesten conmigo, que despierten, que es de sabios cambiar de opinión, es no, no, no, es dogmático”, dijo.

REFORMA publicó hoy que a menos de dos semanas de que arranque el ciclo escolar 2021-2022, en las comunidades escolares crece la confusión ante la falta de reglas claras para el regreso presencial a las aulas.

Mientras en pleno pico de la tercera ola de la pandemia el Gobierno federal presiona con la reapertura de escuelas, padres de familia externan sus miedos, expertos perciben falta de planeación y un sector del magisterio se opone a volver a las aulas, lo que ha orillado a Gobiernos estatales a pronunciarse contra el retorno.