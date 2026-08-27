Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que sus primeros cinco aspirantes a gubernaturas en 2027 pasaron el filtro antinarco, por lo que no están vinculados con ningún grupo delictivo o ilegalidad.

En conferencia de prensa, la presidenta señaló que se reunió hace unos días con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para hablar de los «Coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional», quienes, cuando la ley lo permita, serán candidatos.

«Tuve una reunión con el secretario de Seguridad Pública para plantear lo que aquí ya habíamos dicho, lo que hemos venido manifestando, que vamos a hacer la revisión de los perfiles y quienes han estado ya presentados como nuestros coordinadores cumplen todas nuestras expectativas en esta materia.

«Han tenido esta revisión y estamos tranquilos en el sentido de esta revisión, que dijimos sería interna (de revisar lazos con el crimen organizado, si están en alguna investigación o las autoridades los involucran en alguna ilegalidad)», apuntó.

Esta semana, Morena presentó a los aspirantes de las gubernaturas de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba; de Campeche, Pablo Gutiérrez; de Colima, Rosi Bayardo; de Sinaloa, Imelda Castro, y de Querétaro, Santiago Nieto.

Los otros 13 nombramientos se darán a conocer a partir del 7 de septiembre.

Montiel no informó si las encuestas en los estados faltantes ya se realizaron.

Una vez que llegue el plazo legal, señaló, los perfiles de todos sus candidatos serán enviados a la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, que será intermediaria entre los partidos y las dependencias de seguridad para determinar si tienen algún señalamiento en materia de seguridad, corrupción u otra ilegalidad.

«Todavía no estamos en ese momento, cuando registremos a nuestros candidatos, Morena solicitará que el INE revise la historia y la trayectoria de quienes presentemos como nuestros representantes», agregó.

Montiel indicó que también será cuando arranquen las campañas, que, dependiendo de los estados y la Federación, será entre abril y mayo del próximo año, cuando analizarán qué candidatos requieren seguridad para realizar sus recorridos.

Este miércoles, tanto la coordinadora de Sinaloa, Imelda Castro, como el de Querétaro, Santiago Nieto, afirmaron que «están limpios», por lo que en su campaña no habrá «sorpresas».

«Tengo el blindaje de una historia de trabajo, honestidad, conducirse con ética. Soy una figura política plenamente limpia y creo que el activo más grande que hoy tenemos es justamente la honestidad», indicó Castro.