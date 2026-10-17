Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Las negociaciones entre México y Estados Unidos para reducir los aranceles al acero, el aluminio y los automóviles mexicanos perdieron impulso debido a la oposición del Secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

A pesar de que ambas partes estaban cerca de alcanzar un entendimiento, el acuerdo fue detenido tras la intervención del funcionario, según fuentes consultadas por The Wall Street Journal.

Dicho acuerdo habría permitido disminuir los gravámenes impuestos por el Gobierno del Presidente Donald Trump a productos mexicanos y abrir la puerta a nuevas conversaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T MEC).

Según esta versión, Lutnick se ha opuesto a reducir de manera significativa los aranceles de 25 por ciento a los automóviles mexicanos y de 50 por ciento al acero y al aluminio, un tema en el que se había avanzado con el Representante Comercial de EU, Jamieson Greer.

Consultado sobre el tema, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negó que las negociaciones con EU en esta materia estén estancadas.

Incluso llamó «buen amigo» a Lutnick.

«Él (Lutnick) fue una pieza clave, junto con Jamieson Greer, los dos, para que el 82 o el 85 por ciento de lo que México exporta a Estados Unidos no tenga arancel.

Nunca he advertido de su parte una actitud en contra de México, porque si no, no habríamos logrado esta solución en su momento», dijo Ebrard.

Y negocian descuento automotriz

México negocia con EU mantener un arancel automotriz de 15 por ciento, con descuentos calculados por modelo, según el valor de lo producido en la región, indicó ayer el titular de Economía, Marcelo Ebrard.

«Lo que estamos planteando es que se alineen los aranceles, que nadie pague más del 15 por ciento. Y que esta alineación, que estemos igual en el 15 por ciento, tenga un descuento de lo que se produce aquí.

En eso estamos ahorita», dijo, ante diputados federales.

Con información de Martha Martínez