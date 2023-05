Daniel Reyes Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Al concluir una reunión privada en la Refinería de Cadereyta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya está en marcha una inversión de 3 mil 500 millones para reducir las emisiones contaminantes.

«Se van a invertir 3 mil 500 millones de pesos este año, estuvo con nosotros el Gobernador (Samuel García) y se dio a conocer un plan que se le va a entregar al Gobernador para que se capture azufre y la Refinería no contamine en nada», dijo AMLO desde su vehículo, al salir de las instalaciones de Pemex.

«Ya está aplicándose en mejoramiento de las plantas, modernización de plantas, para que no haya emisiones de azufre a la atmósfera», añadió.

«Y se está procesando la materia prima, el crudo, se están elaborando gasolinas, diésel, de acuerdo a la norma que está establecida».

En una entrevista en la que aceptó pocas preguntas y pidió que se le dejara hablar, AMLO acusó por cuarta vez desde anoche a EL NORTE de mentir respecto a las altas emisiones contaminantes de la Refinería de Cadereyta.

Sin embargo, no aportó datos al respecto.

El Presidente dijo también que «el señor Fernández de los Oxxos» quisiera que Pemex cierre para que el negocio del petróleo lo manejen empresas privadas, nacionales y extranjeras.

El Gobernador Samuel García no se detuvo a hablar con los periodistas como el Presidente, pero publicó una fotografía y un mensaje de agradecimiento a López Obrador.

«Buenas noticias para Nuevo León. Vienen grandes inversiones millonarias para modernizar, recuperar y captar emisiones para el año 2023 y 2024 en la refinería de Cadereyta», compartió.

«Vamos por un aire limpio y mejores gasolinas», añadió el emecista, «Gracias al Presidente López Obrador por estos compromisos».