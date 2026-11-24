Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados defendió el criterio que el INE pretende mantener para medir la sobrerrepresentación por partido y no por coalición, y aseguró que esta regla se aplica desde 2009.

En un pronunciamiento, la bancada mayoritaria afirmó que mantener este criterio no es favoritismo político, sino la continuidad de una postura electoral con fundamento constitucional y respaldo jurisdiccional.

Señaló que no se trata de una fórmula nueva, sino de un criterio de asignación se ha aplicado desde 2009, cuando Morena aún no existía.

«No existe una fórmula nueva. Desde la reforma electoral de 2007-2008, el criterio de asignación y verificación de los límites por partido político se ha aplicado en seis elecciones federales consecutivas: 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024. Morena ni siquiera existía como partido cuando comenzó a operar este mecanismo», dice el pronunciamiento.

De acuerdo con el documento, el artículo 54 de la Constitución establece un máximo de 300 diputaciones por partido y un límite general del 8 por ciento de sobrerrepresentación, con la excepción constitucional correspondiente a los triunfos de la mayoría relativa.

Señala que el INE debe observar estas disposiciones, ya que, en 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó la aplicación de los límites por partido y no por coalición.

«No se trata de una concesión política. El mismo criterio operó durante los Gobiernos del PRI y del PAN. En 2015, el PRI y el PVEM obtuvieron conjuntamente alrededor del 40.3% de los votos y el 50% de las diputaciones», señala.

La bancada reivindicó la autonomía de las instituciones y exigió que las elecciones de 2027 se conduzcan con legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad.